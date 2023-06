Pokaz siły NATO. Ponad 250 samolotów na niebie

Wśród ogółu 250 samolotów biorących udział w Air Defender 2023 najwięcej maszyn należy do Niemiec oraz do Stanów Zjednoczonych. Nasi zachodzi sąsiedzi odpowiadający za organizację i koordynację ćwiczeń wystawiają 70 samolotów. Największa siła NATO wysłała do Europy ok. 100 samolotów.