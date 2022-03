Ukraińcy znów zdobyli cenny sprzęt. Uwagę zwraca jeden szczegół

To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie stosują na wojnie w Ukrainie prowizoryczne zabezpieczenia do osłony najbardziej wrażliwych części pojazdów. Zadaniem tego typu osłon jest przede wszystkim ochrona chłodnic pojazdów przed ostrzałem z małokalibrowej broni ręcznej.

Improwizowane "opancerzenie" składa się głównie z kawałków blachy (chociaż, jak pisaliśmy, znane są też przypadki użycia drewna) i jest wykorzystywane w konwojach. Tak było i w tym przypadku – według strony ukraińskiej przejęte ciężarówki transportowały amunicję. Przyjrzyjmy się bliżej ostatnim zdobyczom obrońców.

Ciężarówki Tornado-U

Pojazdy znane jako Tornado-U to ciężarówki z serii Ural, a konkretnie – modele Ural-63704-0011. Według ukraińskich mediów są to konstrukcje bazujące na trzyosiowym podwoziu z płaskim nadwoziem. Są przeznaczone do transportu broni, sprzętu wojskowego i amunicji, jak również do holowania naczep transportowych oraz sprzętu. Pod względem możliwości Tornado-U są większe i bardziej wydajne niż popularne w ZSRR pojazdy Ural-4320.

Każda z przejętych ciężarówek ma ok. 9,85 m długości. Tornado-U jest produkowane od 2016 r., ale – jak twierdzi strona ukraińska – zdobyte modele "zjechały z taśmy w 2021 r.". Masa całkowita pojazdu wynosi 30 t., a jego ładowność to ok. 16 t.

Ciężarówka jest napędzana sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 440 KM, który pozwala jej się rozpędzić po drodze do prędkości 100 km/h. Tornado-U jest w stanie przejechać na jednym nawet 1000 km.

Radar 1L261

Równie cenną zdobyczą jest mobilny radar 1L261, który miał wskazywać Rosjanom ukraińskie pozycje. Urządzenie stanowi część zestawu 1L260 Zoopark-1M. Radar jest przeznaczony do lokalizowania wszelkiego rodzaju artylerii. Poza tym 1L260 może wykrywać źródła ostrzału z moździerzy i haubic, a także wyrzutnie taktycznych pocisków balistycznych.