Ostrzał Mariupola i Odessy. Tego użyli Rosjanie

Dotychczas Rosjanie ograniczali się do wykonywania ataków rakietowych za pomocą m.in. pocisków manewrujących Kalibr . Tym razem okręty wykorzystały artylerię pokładową, co wymagało podpłynięcia bardzo blisko miasta (poniżej 30 km).

Aktualnie na rosyjskich okrętach najpotężniejszym jest system AK-130 obejmujący parę dział kal. 130 mm zdolnych do rażenia celów odległych o maksymalnie 23 km, którego projektowanie rozpoczęło się w 1967 roku. Pocisk waży 33,4 kg i opuszcza lufę z prędkością około 850 m/s oraz może też służyć do niszczenia celów powietrznych przy zastosowaniu dedykowanej amunicji.

Do naprowadzania na cel wykorzystywany jest radar, a działa są chłodzone wodą pozwalając osiągnąć szybkostrzelność maksymalnie 40 strz./min (jedna armata). System ze względu na znaczącą masę jest wykorzystywany tylko na większych okrętach pokroju krążownika Moskwa służącego za okręt flagowy floty czarnomorskiej znanego m.in. z ataku na Wyspę Węży .

Drugim bardzo popularnym systemem artyleryjskim jest AK-100 wykorzystujący pojedyncze działo kal. 100 mm. Zmniejszenie kalibru spowodowało redukcję zasięgu do 21 km, ale przyniosło wzrost szybkostrzelności do 50-60 strz./min (armata jest chłodzona wodą).

Działo może służyć do zwalczania celów naziemnych jak i powietrznych, a masa pocisku rozpędzanego do 880 m/s to 15,6 kg. AK-100 znajdziemy na mniejszych okrętach pokroju niektórych fregat rakietowych typu Krivak.