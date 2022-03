Putin ściąga posiłki do Ukrainy? Rosyjska kolumna zauważona na Syberii

Uzbrojenie Akacji stanowią haubicoarmata D-20 kal. 152,4 mm ulokowana na podwoziu działa samobieżnego SU-100P oraz czołgowy karabin maszynowy PK/PKM kal. 7,62 x 54 mm R. Armatohaubica jest napędzana silnikiem wysokoprężnym V12 o mocy 520 KM, który pozwala jej osiągać prędkość do 62 km/h. Poruszając się po drodze pojazd jest w stanie przebyć na pełnym baku do 500 km.

Masa bojowa Akacji wynosi 27 tys. ton, a jej wymiary to: 8,4 m długości, 3,2 m szerokości i 2,8 m wysokości. Standardowy pocisk odłamkowo-burzący odpalany z armatohaubicy waży powyżej 43, a maksymalny zasięg ognia to ok. 18 km (można go zwiększyć do 24 km, jeśli zastosuje się wspomaganie rakietowe). Z Akacji można też wystrzelić pociski kumulacyjne, naprowadzane laserowo rakiety 30F39 Krasnopol oraz pociski z ładunkami jądrowymi.