Rośnie aktywność wulkanów na Islandii. Czy erupcje mogą wpłynąć na resztę świata?

W niedzielę 14 stycznia na Islandii doszło do kolejnego wybuchu wulkanu. Spływająca lawa zniszczyła kilka domów znajdujących się na obrzeżach miasta Grindavik, na południowy zachód od Reykjaviku. Science Alert zwraca uwagę, że była to piąta erupcja wulkanu na półwyspie Reykjanes w ciągu niecałych trzech lat. Wcześniej przez stulecia ten obszar pozostawał spokojny.

Potwierdza to prof. Marek Awdankiewicz, który przypomina, że ostatnie duże erupcje miały miejsce na Islandii w XIII wieku, czyli ok. 800 lat temu . Trwały kilkadziesiąt lat z przerwami i potem na dłuższy czas ten teren się uspokoił, a w regionie nic specjalnie się nie działo. W kolejnych stuleciach zdarzały się drobniejsze erupcje, a teraz ponownie mamy do czynienia z okresem silnie wzmożonej aktywności sejsmicznej.

Przykładem takiej silnej erupcji jest wybuch wulkanu Laki na Islandii w XVIII wieku. O tej erupcji często mówi się jako o największej katastrofie naturalnej w historii Islandii. Zmniejszyła ona populację wyspy, doprowadziła do śmierci wielu zwierząt, zniszczenia roślin, co ostatecznie skutkowało klęską głową. Skutki wybuchu wulkanu Laki odczuwano też znacznie dalej.

Polska znajduje się na obszarze spokojnym pod względem aktywności sejsmicznej, co wynika z odległości od granic płyt litosferycznych. Prof. Awdankiewicz przypomina, że jedna z takich granic, wspomniany Grzbiet Śródatlantycki, przebiega przez środek Atlantyku ponad 3 tys. km na zachód od naszego kraju. Inna granica znajduje się na południu Europy, ok. 1,5 tys. km w linii prostej od Polski.

Co ciekawe, w Polsce, szczególnie na północy kraju, można odczuwać wstrząsy występujące w Skandynawii, która również leży we wnętrzu płyty tektonicznej. Jej aktywność sejsmiczna jest powodowana czymś zupełnie innymi niż ruch płyt tektonicznych. Jak tłumaczy ekspert, Skandynawia powoli, od czasu, kiedy stopił się lądolód plejstoceński, dźwiga się w górę. Ta wielka masa lodu wgniotła skorupę w głąb płaszcza ziemskiego, a teraz podnosi się on, co powoduje niewielkie wstrząsy raz na jakiś czas.