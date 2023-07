Znaleźli sposób na rosyjskie drony. Montują klatki na wozach

Wynika to z tego, że rzeczona amunicja krążąca przy masie ok. 10 kg i obecności głowicy kumulacyjnej wywołuje największe uszkodzenia przy kontakcie z celem. Jeśli zatem na drodze do namierzanego pojazdu Lancetowi stanie stalowa klatka – detonacja nastąpi wcześniej, a co za tym idzie – zminimalizuje uszkodzenia. To również ważna ochrona przed wszelkiego rodzaju dronami kamikadze FPV (z widokiem z pierwszej osoby), których zadaniem również jest dosięgnięcie celu i eksplozja podczas kontaktu.