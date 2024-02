Rosjanie zrównani z ziemią. Ukraińcy zaatakowali polskim Krabem

Wspólną cechą obydwu tych armatohaubic są armaty kal. 155 mm o długości 52 kalibrów. Pociski w nich wykorzystywane są standardem w nowoczesnej broni NATO. Zapewniają Ukraińcom duże możliwości, niestety w ostatnim czasie problemem staje się ich niedobór. To pokłosie m.in. niezrealizowanych obietnic UE oraz kurczących się zapasów państw sojuszniczych z innych regionów. Coraz częściej Ukraińcy muszą przez to oszczędzać i zmniejszać liczbę ostrzałów lub wykorzystywać nietypowe pociski kal. 155 mm, których pochodzenie pozostaje tajemnicą .

Przede wszystkim za skuteczność, a także celność oraz niezawodny i mocny silnik 1000 KM. Ważąca 48 t polska armatohaubica sprawnie porusza się nawet w trudnym terenie, a na utwardzonej nawierzchni rozpędza się do 60 km/h. Przynajmniej wedle oficjalnej specyfikacji, bo zdaniem niektórych Ukraińców w praktyce Krab jest w stanie rozpędzić się do nawet 70 km/h.

Krab pozwala na rażenie celów na dystansie od ok. 5 km do maksymalnie ok. 40 km, przy szybkostrzelności wynoszącej maksymalna sześć strzałów na minutę. Poza główną armatą Krab ma na wyposażeniu karabin maszynowy kal. 12,7 mm. Posiada też m.in. system dowodzenia i kierowania ogniem Topaz oraz system łączności wewnętrznej FONET od WB Electronics.