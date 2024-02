Ukraińcy pokazali zdjęcia. Chwalą się nowym sprzętem z Polski

O transferze ZU-23-2CP do Ukrainy nie informowano w oficjalnych komunikatach, ale już jesienią zeszłego roku wyszło jaw, że trafiają one na front. Ukraińcy publikowali wtedy nagrania z ćwiczeń, na których można było zobaczyć te działa przeciwlotnicze. Nowe zdjęcia rozwiewają wszelkie wątpliwości, do Ukrainy docierają kolejne ZU-23-2CP, które są aktywnie wykorzystywane przez kraj broniący się przed Rosją i strzegą przestrzeni powietrznej przed licznie pojawiającymi się zagrożeniami.

– Działa przeciwlotnicze będą wykorzystywane do zwalczania wrogich rakiet i innych celów powietrznych, a także do pracy nad rosyjskimi grupami dywersyfikacyjnymi, niszczenia personelu i sprzętu wroga, w tym pojazdów opancerzonych – powiedział rzecznik ukraińskiej służby granicznej Andrij Demczenko.

ZU-23-2CP z Polski w Ukrainie

ZU-23-2CP to polska modernizacja radzieckiej armaty przeciwlotniczej ZU-23-2, która została wyprodukowana przez Zakłady Mechaniczne Tarnów.

Wszystko wskazuje na to, że do Ukrainy trafia całkowicie nowy sprzęt, a więc zestawy wyprodukowane w 2022 r., które miały być przeznaczone na eksport do jednego z krajów afrykańskich. Nigdy nie ujawniono jego nazwy, ale podawano do wiadomości publicznej, że zamówienie dotyczy ponad 100 sztuk ZU-23-2CP.

ZU-23-2CP - najważniejsze cechy

ZU-23-2CP klasyfikuje się jako armatę przeciwlotniczą kal. 23 mm wyposażoną w dodatkowy celownik pierścieniowy (rakursowy). To stosunkowo nieskomplikowana broń, która może efektywnie zwalczać cele powietrzne na krótkim dystansie. Deklarowany zasięg dochodzi do 2500 m, a maksymalny pułap, na jakim można razić cele jest określany na ok. 1500 m.

Alternatywnie ZU-23-2CP można wykorzystać do zwalczania lekko opancerzonych celów naziemnych i wrogich punktów ogniowych. ZU-23-2CP przystosowano do kilku rodzajów amunicji - przeciwpancerno-zapalająco-smugowej API (BZT), odłamkowo-burząco-zapalająco-smugowej HEI-T (OFZT) oraz przeciwpancernej podkalibrowej smugowej APDS-T i FAPDS-T.

Egzemplarze, które zostały dostarczone Ukraińcom wcześniej były wykorzystywane m.in. w obwodzie sumskim, przede wszystkim do "odstraszania Shahedów, dronów rozpoznawczych i innych celów powietrznych".

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski