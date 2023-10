Rosjanie zaatakowali nocą. Znów wykorzystali swoją ulubioną broń

Jak poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy, armia Putina przeprowadziła osiem wystrzałów rakiet ziemia-powietrze S-300 z obwodu biełgorodzkiego w Rosji i okupowanej części obwodu donieckiego. To systemy, których najeźdźcy w desperacji zaczęli używać do ataków na cele lądowe. Poza tym wykorzystali też pocisk manewrujący Ch-59 i pięć dronów.

Rosjanie nieustannie sieją terror przy pomocy dronów

Ukraińska obrona powietrzna zadziałała i udało się strącić Ch-59, a także trzy drony. Okazało się, że były to drony Shahed irańskiej produkcji, które niemal od początku rosyjskiej inwazji stanowią ogromny problem dla Ukraińców. Są stosunkowo tanie w produkcji, dostarczane na masową skalę i mimo prostej konstrukcji bardzo niebezpieczne.

Rosjanie wykorzystują dwie wersje tych dronów - Shahed-131 oraz Shahed-136. Obydwie osiągają prędkość do 190 km/h, ale równią się wielkością i zasięgiem. Shahed-131 przenosi ładunek wybuchowy do ok. 15 kg, podczas gdy w Shahed-136 może on ważyć nawet 40 kg. Pierwszy wymieniony bezzałogowiec ma zasięg ok. 900 km, większy może pokonywać dystans nawet 2 tys. km.

Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie najeźdźcy mogli ograniczyć ataki z wykorzystaniem tych dronów. Ukraińcy boją się, że może być ich jeszcze więcej, ponieważ Rosjanie rozpoczęli produkcję tej broni w zakładach na swoim terytorium. Niektóre potrzebne komponenty docierają z Iranu, co jest kolejnym potwierdzeniem bardzo bliskiej współpracy tych państw.

Pocisk manewrujący Ch-59 jest groźniejszy, przynajmniej pod kątem skali rażenia. Ma zasięg do 40 km i przenosi głowicę bojową ważącą ok. 150 kg. Takiej broni Rosjanie mają jednak znacznie mniej niż dronów. Nie jest to też najniebezpieczniejszy tego typu arsenał, np. wersja Ch-59M ma większy zasięg i głowicę bojową o masie ponad 300 kg.

Nie ustają również ataki Lancetami

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały jednocześnie, że dobę wcześniej zestrzelono trzy bezzałogowce Lancet. To drony, które są wykorzystywane głównie do niszczenia ukraińskiego sprzętu, bardzo często obierają za cel polskie armatohaubice Krab.