Rosjanie w strachu? Wielkie manewry mają zostać odwołane

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od 2010 r. Rosja stosowała cykl czteroletni, rotując po całym kraju miejsce manewrów, jednak od 2021 r. co najmniej co dwa lata miały się odbywać w zachodniej Rosji, ponieważ priorytetowo traktuje konfrontację z tym, co postrzega jako zagrożenie ze strony NATO.