Z wyłowionych z filmu informacji dowiadujemy się, że testy miały na celu "sprawdzenie możliwości i wykonalności" projektu, a rakieta posiada naprowadzanie radiowe. Ma to sens, ponieważ jeden ze slajdów przedstawia mobilny radar 92N6E , który jest integralną częścią kompleksu S-400 i służy do "prowadzenia" rakiet na cel. Widoczny na górze tytuł slajdu kończy się słowem "eksperyment".

Miedwiediew określa pocisk, jako nowe rozwiązanie, co sugeruje, że nie jest on modernizacją istniejącego pocisku 48N6, który już stosowany jest przez Rosjan do uderzeń naziemnych, ale zupełnie nową konstrukcją. Polityk wspomina o zmianach, które wpłynęły na zasięg i celność rakiety oraz wzmocnioną głowicę bojową. Jeśli rzeczywiście Rosjanie tworzą pocisk od podstaw, to prace mogą potrwać dosyć długo, jednak jeśli w rzeczywistości chodzi o modernizację 48N6, to opracowanie może być niezwykle krótkie.