" S-400 to najbardziej wartościowy system obrony powietrznej w Rosji " – czytamy na profilu NOEL Reports. Podkreślić zatem należy, że na wyposażeniu armii Putina znajduje się ok. 30 kompleksów Triumf – wylicza Eruasian Times. S-400 stanowi rzadkość na froncie , tym bardziej więc ważne z punktu widzenia obrońców jest niszczenie kolejnych broni mających na celu ochronę rosyjskiego nieba.

S-400 powstał po to, aby niszczyć właściwie każdy cel powietrzny. Triumf jest w stanie przechwytywać samoloty, śmigłowce, ale też pociski balistyczne i mniejsze drony. Zasięg wyrzutni zależy od użytego pocisku i minimum jest to 40 km w przypadku rakiet 9M96 o wadze ok. 350 kg, a maksymalnie niespełna 400 km, jeśli do ostrzału zostanie wykorzystany 40N6E o masie ok. 1,8 tony.