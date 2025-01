Rosjanie trafili na Leoparda. To nie był ich dobry dzień

Z towarzyszącego mu opisu dowiadujemy się, że był to czołg znajdujący się na wyposażeniu 33 Brygady Zmechanizowanej ukraińskiej armii. To właśnie m.in. jej przedstawiciele udzielali wywiadów, w których zachwalali możliwości niemieckich czołgów .

Niemieckie Leopardy to najliczniej dostarczane do Ukrainy czołgi NATO. Dużą część z nich stanowią warianty 2A4, które były produkowane na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Często określa się je jako maszyny, które stanowiły "szczytowy etap rozwoju czołgu z okresu zimnej wojny". Przez lata weszły na stan wyposażenia armii wielu państw NATO, w tym polskiej, która do dziś korzysta ze zmodyfikowanych Leopardów 2PL.