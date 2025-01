Rzadki widok w Ukrainie. Pochodzą z nieistniejącego państwa

Są to wozy wyposażone w silniki Deutz F6L413 o mocy niespełna 150 KM, które rozpędzają się do ok. 95 km/h. We wnętrzu mieści się 10 osób (dwie stanowi załoga). Podstawowym uzbrojeniem transporterów opancerzonych BOV jest karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm, poza którym montowane były tu wyrzutnie granatów dymnych.