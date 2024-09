Rosjanie stawiają dziwne konstrukcje obok mostu. Mają ważne zadanie

Most Krymski to dla Rosjan jeden z kluczowych obiektów, nad którym kontrola zapewnia przede wszystkim sprawną logistykę rosyjskiej armii w okolicy. Wobec tego oczywistym jest, że Federacja Rosyjska dba o to, aby cenna droga łącząca Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim pozostała bezpieczna. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia, które przedstawiają, jak Rosja realizuje to zadanie.