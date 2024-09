"Trwa operacja". Rosja uderza w swoje terytorium

Ukraińcy nie podają, jakiej konkretnie amunicji używają Rosjanie, jednak warto przypomnieć, że jednymi z popularniejszych narzędzi do atakowania wrogich pozycji wykorzystywanych przez Federację Rosyjską są kierowane bomby z rodziny FAB . Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż według ostatnich analiz ekspertów, obecnie w rosyjskich magazynach znajduje się też ponad 100 pocisków Iskander-M , które również są używane do niszczenia stanowisk przeciwnika.

Wspomniane FAB-y to rodzaj bomb szybujących wyposażonych w moduły UMPK, które przyniosły Rosjanom wiele sukcesów na polu walki. UMPK to system, który pozwala na precyzyjne naprowadzanie i zrzucanie bomb na cele oddalone o ponad 40 km od punktu zrzutu. Moduły te zawierają rozkładane skrzydła oraz sekcję naprowadzania, która bazuje na nawigacji inercyjnej i satelitarnej. Nawet jeśli precyzja rosyjskich rozwiązań technicznych ustępuje zachodnim odpowiednikom, to bomby te kompensują to większą siłą rażenia.