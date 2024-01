Ukraińcy zmieniają taktykę. Te urządzenia mają zdominować Morze Czarne

Siły Zbrojne Ukrainy realizują program FURY (First Ukrainian Robotic Navy), w ramach którego przygotowują się do walki z rosyjską flotą za pomocą podwodnych dronów zachodniego pochodzenia - donosi Naval News. Według serwisu urządzenia mogą zdominować Morze Czarne i pomóc w zadawaniu poważnych ciosów Marynarce Wojennej Rosji, tak jak wcześniej czyniły to drony nawodne.