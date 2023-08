Rosjanie skupili się na obronie Moskwy. Przegapili inny atak Ukraińców

Każda tego typu jednostka jest wyposażona w cztery silniki Sołowiew D-30KP. Waży ok. 90 ton osiągając rozpiętość skrzydeł ponad 50 m. Jest w stanie rozwijać prędkość do 900 km/h i operować na pułapie do 13 tys. m. Co ważne z punktu widzenia logistyki Rosjan, Ił-76 może przetransportowywać ładunki o masie do 40 ton na odległość nawet 5 tys. km w mniej niż 6 godzin.