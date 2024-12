Rosjanie przenoszą swoje samoloty. Zdjęcia satelitarne nie kłamią

Analiza zdjęć satelitarnych kilku rosyjskich baz lotniczych pokazała, że na przełomie listopada i grudnia doszło do dużych zmian w kwestii rozlokowania w nich samolotów wykorzystywanych do atakowania Ukrainy. Znaczną część rosyjskiej floty powietrznej, w tym bombowce Su-34, przeniesiono do bazy lotniczej Engels-2. Analitycy wskazują, co mogło być przyczyną takich ruchów.