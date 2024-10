Rosjanie oceniają produkcję zbrojeniową Zachodu. Europa ma problem

Raport CAST, na który powołuje się m.in. ukraiński serwis "Defence Express" czy rosyjski "Kommiersant" dowodzi, że możliwości Europy w zakresie produkcji broni są ograniczone z kilku powodów. Należy do nich utrudniony dostęp do surowców , niedobór specjalistów, wysokie ceny energii, a także uzależnienie potencjału przemysłu od zamówień rządowych.

Według CAST korzystają na tym Stany Zjednoczone. Przemawiają za tym dostępne dane – w ciągu ostatnich lat udział USA w globalnym rynku uzbrojenia wzrósł z 34 do 42 proc.

Jednocześnie – choć produkcja amunicji artyleryjskiej została w Europie podwojona – skala 1,2 mln pocisków rocznie to wartość dalece niewystarczająca do realizacji europejskiego planu uzupełnienia stanów magazynowych, a zarazem do równoczesnego wspomagania walczącej Ukrainy.