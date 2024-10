Niemieckie śmigłowce dla Ukrainy. To sprzęt, który wzmocni jej potencjał

Chodzi o morskie śmigłowce wielozadaniowe Westland Sea King Mk 41. Zostały one wprowadzone do użytku w zachodnioniemieckiej marynarce wojennej w latach 1973-1975. Pełniły w niej podwójną rolę. Podstawowym zadaniem były misje poszukiwawczo-ratunkowe, ale śmigłowce były również wyposażone w radar Ferranti Seaspray i mogły przenosić pociski przeciwokrętowe Sea Skua.

Śmigłowce dla Ukrainy

Po zakończeniu zimnej wojny ich rola została ograniczona do zadań ratowniczych. W 2009 r., gdy w służbie pozostawało jeszcze 21 z 23 zamówionych Sea Kingów zaczęto myśleć o ich zastąpieniu nowszą konstrukcją. Cztery lata później podjęto decyzję o zakupie w ich miejsce śmigłowców NH90, których produkcja rozpoczęła się w 2015 r.

Niemcy często malowali swoje Sea Kingi w malowania specjalne. Na tym egzemplarzu widać obiekty kojarzące się z niemieckim wybrzeżem © Licencjodawca | Maciej Hypś

Wraz z dostawami nowych maszyn rozpoczął się proces wycofywania Sea Kingów. Ostatnią jednostką wykorzystującą stare śmigłowce była Marinefliegergeschwader 5 z bazy Nordholz, która miała na wyposażeniu osiem Sea Kingów. Koniec ich służby nastąpił formalnie 31 sierpnia tego roku. Sześć z nich zostanie wkrótce przekazanych Ukrainie, a dwa pozostałe zostaną zachowane w Niemczech jako pamiątka historii.

Decyzja o przekazaniu tych śmigłowców zapadła wiele miesięcy wcześniej. Już 23 stycznia niemiecki minister obrony Boris Pistorius powiedział:

– Sea Kingi to sprawdzone i wytrzymałe śmigłowce, które wspomogą ukraińskie siły zbrojne w wielu obszarach, od rozpoznania nad Morzem Czarnym do transportu żołnierzy. Będzie to pierwsza tego rodzaju darowizna ze strony Niemiec.

Sea King w specjalnym malowaniu wykonany z okazji zakończenia służby tych maszyn. Widać na nim śmigłowce odlatujące w stronę zachodzącego słońca © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS

Termin przekazania śmigłowców nie został dokładnie określony. Wtedy spekulowano, że nastąpi to do końca tego roku i wydaje się, że ten termin zostanie dotrzymany. W tej chwili pięć niemieckich śmigłowców znajduje się w Wielkiej Brytanii, gdzie firma HeliOperations przygotowuje je do ostatecznego przekazania stronie ukraińskiej. Dokładny zakres prac jest nieznany, ale można się domyślić, że chodzi przede wszystkim o przeprowadzenie przeglądów i wykonanie niezbędnych napraw, a także zdemontowanie wyposażenia, które nie powinno trafić w ręce Ukraińców, a tym bardziej Rosjan. Chodzi przede wszystkim o NATO-wskie systemy łączności i rozpoznawcze "swój-obcy".

Piloci już uczą się latać maszynami z Niemiec

Równolegle, również w Wielkiej Brytanii, toczy się szkolenie ukraińskich pilotów skierowanych do służby na Sea Kingach. Będą oni latali nie tylko maszynami pozyskanymi z Niemiec, ale również tymi należącymi wcześniej do Wielkiej Brytanii. Londyn przekazał Ukraińcom trzy Sea Kingi HAS5, które zostały dostarczone w 2022 i 2023 r. Czwarta maszyna jest wykorzystywana do szkolenia.

Śmigłowiec Sea King niemieckiej marynarki wojennej © Licencjodawca | Maciej Hypś

Nie wiadomo, w jakim charakterze będą wykorzystywane Sea Kingi na Ukrainie. Mogą służyć jako typowe maszyny transportowe, ale mogą również trafić do lotnictwa morskiego w roli maszyn ratowniczych. Ukraińskie lotnictwo morskie jest w bardzo złej kondycji. Po rozpadzie ZSRR odziedziczyło znaczną liczbę samolotów i śmigłowców, ale z powodu ciągłych problemów budżetowych ich stan techniczny szybko się pogarszał, co skutkowało wycofywaniem kolejnych maszyn ze służby. Teoretycznie w służbie pozostaje około 30 śmigłowców, sześć samolotów i kilka bsl Bayraktar TB2. Większość z nich jest uziemiona i czeka na naprawę. Spośród śmigłowców w stanie lotnym jest jeden Ka-226, cztery Mi-8MSB-W, dwa Mi-14PŁ i jeden Mi-14PS.

Niemieckie śmigłowce Sea King Mk 41 to wariant brytyjskiego Westland Sea King, który został dostosowany do potrzeb niemieckiej marynarki wojennej. Śmigłowiec ten jest napędzany dwoma turbinowymi silnikami Rolls-Royce Gnome H1400 o mocy 1660 KM każdy, co pozwala mu osiągać maksymalną prędkość 208 km/h i zasięg operacyjny wynoszący około 1200 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Sea King Mk 41 może transportować do 27 osób na pokładzie, a także ładunki o masie do 2 720 kg. Jego długość wynosi 22,15 metra, a średnica wirnika to 18,9 metra.

Sea King należący do firmy HeliOperations wykonującej przeglądy śmigłowców niemieckich i brytyjskich przed przekazaniem ich Ukrainie oraz szkolącej ukraińskich pilotów © Licencjodawca | Maciej Hypś