Rosjanie naśladują Ukraińców. Pracują nad "smoczym dronem"

Wojna w Ukrainie pokazała, że bezzałogowce są jednymi z kluczowych elementów, które pozwalają uzyskać przewagę na nowoczesnym polu bitwy. To właśnie dzięki nim – niskim nakładem finansowym – można prowadzić obserwację z powietrza, a co za tym idzie – poznawać pozycje wrogich jednostek i naprowadzać na nie ostrzał artyleryjski.

Bezzałogowce służą też do ataków kamikadze. Z zamontowanymi do nich bombletami amunicji kasetowej lub granatami PG-7LV można wykorzystywać je do niszczenia nawet ciężko opancerzonych jednostek. Ostatnie miesiące konfliktu pokazały też, że drony są na tyle uniwersalnymi narzędziami, że można nimi strącać inne drony. Nie sposób nie wspomnieć też o tak specyficznych konstrukcjach, jak bezzałogowiec z doczepioną kataną, co pokazywali niedawno Ukraińcy.