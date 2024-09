Zajrzeli do rosyjskiego drona. Nie tego się spodziewali

Po zestrzeleniu bezzałogowca armia obrońców postanowiła dokładniej przyjrzeć się tajemniczej konstrukcji. Na uwagę zasługują dwa szczegóły. Przede wszystkim wspomniany dron jest wyposażony w napęd odrzutowy, co świadczy o tym, iż jest to najprawdopodobniej nowo zaprojektowana konstrukcja. Starsze bezzałogowce są bowiem zwykle napędzane innymi jednostkami – dla przykładu: popularny Shahed-136 wykorzystuje silnik tłokowy.

Co również istotne – silnik odrzutowy wskazuje, że konstruktor tajemniczego drona przykuwa uwagę do prędkości maksymalnej, którą ma rozwijać urządzenie. Ukraińcy podkreślają też aerodynamiczną sylwetkę w układzie latającego skrzydła, która zaś podpowiada, że bezzałogowiec miał być zbudowany w charakterystyce stealth, czyli o obniżonej wykrywalności.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż zestrzelony przez Ukraińców dron poruszał się bez żadnego dodatkowego osprzętu. Nie miał zamontowanego urządzenia rozpoznawczego (kamery do obserwowania sytuacji z powietrza), ani też broni. W teorii więc rosyjski bezzałogowiec był bezużyteczny – nie prowadził zwiadu, ale też nie był w stanie zaatakować przy użyciu broni na pokładzie żadnej ukraińskiej pozycji.

Portal Defence Blog wyjaśnia, że wspomniane braki w wyposażeniu drona mogą świadczyć o tym, iż Federacja Rosyjska użyła sprzętu jako przynęty do testowania ukraińskiej obrony powietrznej. Rosjanie mogli w ten sposób weryfikować, czy ich nowa konstrukcja jest łatwa do wykrycia, a jeśli tak – to czy można ją zestrzelić przy użyciu konkretnych środków obrony powietrznej.