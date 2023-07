Rosjanie na wojnie. Wysadzili się sami podczas strzelania z moździerza

Niestety jakość nagrania nie pozwala stwierdzić czy Rosjanin nie załadował do moździerza pocisku odwrotnie, co mogło mieć miejsce podobnie jak w niedawnym przypadku . W takim przypadku w iglicę znajdującą się na dnie lufy pocisk moździerzowy uderzyłby uzbrojonym zapalnikiem uderzeniowym.

Ewentualnie drugim powodem eksplozji może być wadliwa amunicja, której zapalnik został zdetonowany w wyniku przeciążeń powstających w chwili odpalenia. Mogła to być wadliwa seria pocisków, o co biorąc pod uwagę rosyjską jakość nietrudno lub nie prawidło przechowywane przed dekady pociski co również miało miejsce. Wystarczy np. zbyt duża wilgoć, aby zmienić strukturę trotylu do stanu, gdzie do jego detonacji wystarczy mniejszy bądź większy wstrząs.