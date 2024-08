Rosjanie liczą straty. Przemysł kosmiczny w kryzysie

Zgodnie z informacją przekazaną przez Andrieja Jelczaninowa, zastępcę szefa Roskosmosu , zerwanie umów wiążących z zachodnimi firmami i rządami kosztowało rosyjskie przedsiębiorstwo 180 miliardów rubli, czyli ok. 2,1 mld dolarów (lub ponad 8 mld złotych). Jako główne powody wskazał m.in. zawieszenie planowanej wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną ESA misją na Marsa (ExoMars), jak również wstrzymanie startów rakiet Sojuz z kosmodromu Kouru w Gujanie Francuskiej. Kraj, który jeszcze przed inwazją na Ukrainę pretendował do grona kosmicznych potęg, obecnie jest w tyle za liderami.

Jelczaninow zadeklarował, że z odbudową pozycji firmy nie będzie problemów, bowiem eksport usług i wyrobów nadal jest możliwy, z tym że na rynki azjatyckie, afrykańskie i bliskowschodnie. Wymaga to jednak bardzo precyzyjnej strategii i to długofalowej, bowiem, jak twierdzi Jelczaninow, konkurencja tam jest bardzo silna. Celem jest powrót do wartości eksportu sprzed sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, co nastąpiło w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę.