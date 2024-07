Rosjanie zbudują nową stację kosmiczną. Pochwalili się harmonogramem

Z komunikatu agencji Roskosmos wynika, że budowa rosyjskiej stacji kosmicznej pochłonie ok. 7 mld dolarów. Rosja planuje wysłać pierwszy jej moduł w kosmos w ciągu najbliższych trzech lat. Kolejne moduły mają zostać dostarczone w 2030 r. Razem będą tworzyć główną część ROS. Drugi etap budowy stacji zaplanowano na lata 2031-2033. W jego trakcie do obiektu dołączone zostaną dwa specjalistyczne modułu o nazwach TsM1 i TsM2.

Według Space.com rosyjska stacja kosmiczna może orbitować na tej samej wysokości, na której obecnie znajduje się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), czyli ok. 400 km nad Ziemią. Najprawdopodobniej trafi na orbitę biegunową, która zdaniem Roskosmosu jest dobrym miejscem do obserwacji całej planety, a dodatkowo daje możliwość "spoglądania" na Północną Drogę Morską. Jest to szlak łączący Azję z Europą wzdłuż północnych wybrzeży Rosji, o dużym znaczeniu politycznym dla Kremla.