Japoński lądownik SLIM nie przestaje zadziwiać. Przetrwał trzecią księżycową noc

Głównym zadaniem SLIM było zademonstrowanie technologii precyzyjnego lądowania, dlatego lądownik był też określany jako "księżycowy snajper". I to się udało. SLIM wylądował na Księżycu z niespotykaną dotąd dokładnością 55 m do wcześniej określonego miejsca lądowania, co stanowi duży krok w porównaniu z dotychczasowymi próbami, które kończyły się w okolicy od kilku do kilkudziesięciu kilometrów od wyznaczonego celu.

Sonda nie została zaprojektowana i zbudowana po to, by przetrwać księżycowe noce. Nie posiada ogrzewania ani żadnej specjalnej izolacji do ochrony elektroniki. A warunki na Księżycu nie należą do najłatwiejszych. W ciągu księżycowego dnia temperatury na powierzchni naszego naturalnego satelity mogą osiągać ponad 120 stopni Celsjusza, ale w nocy spadają do minus 130 st. C. To trudne warunki, które niszczą baterie i elektronikę, tym bardziej, że zarówno noc, jak i dzień na Księżycu trwają 14 ziemskich dni.