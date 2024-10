Rosjanie idą na całość. Tak często z tej broni wcześniej nie korzystali

"We wrześniu 2024 r. Rosja przeprowadziła rekordową liczbę ataków dronami Shahed. Łącznie rosyjscy terroryści wystrzelili 1339 Shahedów nad Ukrainę, z czego 1107 zostało zestrzelonych przez obrońców. We wrześniu nie było ani jednego dnia, kiedy Rosjanie zaprzestali terroru tymi dronami" - napisało w komunikacie ukraińskie ministerstwo obrony.

Rosjanie mają do dyspozycji dwa warianty tych dronów - Shahed-136 i Shahed-131 . Korzystają z nich niemal od samego początku wojny. Są to bezzałogowce, które armia Putina otrzymuje od jednego ze swoich sojuszników - Iranu. Chociaż mowa o stosunkowo prostych konstrukcjach, są one sporym problemem dla Ukraińców. Rosjanie korzystają z nich na bardzo dużą skalę wykorzystując fakt, że Ukraińcom doskwiera brak systemów przeciwlotnicznych.

Wygląd tych dronów oraz ich możliwości są dość zbliżone. Shahed-136 mierzy ok. 3,5 m długości i może rozpędzić się do prędkości 185 km/h, a jednocześnie przenosić głowicę bojową o masie ok. 40 kg. Shahed-131 jest nieco mniejszy, przez co może zostać wyposażony w głowicę bojową ważącą maksymalnie 10-15 kg.