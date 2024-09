Zajrzeli do drona Rosjan. Czegoś takiego się nie spodziewali

Zdjęcia pokazują m.in. antenę satelitarną z numerami seryjnymi. Być może dzięki temu będzie możliwe ustalenie kanałów dystrybucji, za pośrednictwem których Rosjanie weszli w posiadanie terminala Starlink , ponieważ oficjalnie nie są im sprzedawane . To kolejny przykład pokazujący, że Rosjanie systematycznie modyfikują swoje drony i czynią to w coraz bardziej przemyślany sposób.

Shahed-136 mierzy ok. 3,5 m długości. To dron, który jest w stanie rozpędzić się do prędkości 185 km/h i przenosić głowicę bojową o masie ok. 40 kg.