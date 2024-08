Rosjanie dali się nabrać. Wpadli w pułapkę Ukraińców

Armia Federacji Rosyjskiej nie przestaje tracić cennych pocisków do walki z bezwartościowymi atrapami broni wykorzystywanymi przez Ukraińców. Rosjanie dali się nabrać na stosowaną od dawna taktykę i uderzyli precyzyjnym pociskiem Krasnopol w makietę holowanej haubicy M777 kal. 155 mm, której produkcja to koszt rzędu 1 tys. dolarów, podczas gdy jedna sztuka pocisku Krasnopol kosztuje ok. 40 tys. dolarów.