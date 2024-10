Rosjanie będą mieć kłopoty. Zacznie się za kilka tygodni

Rosjanie zdają sobie sprawę, że wkrótce nastąpi załamanie pogody w Ukrainie, a wobec tego o wiele trudniej będzie przebiegać dostarczanie pojazdów na front. Widać to w zachowaniach armii agresora, która już teraz – zdaniem wojskowego z Ukrainy – coraz aktywniej angażuje swoją logistykę do działań.

Wojskowy zauważa, że zmieniające się warunki pogodowe, tj. pojawienie się śniegu oraz deszczu – utrudni Federacji Rosyjskiej przede wszystkim przejazd przez drogi, a więc pojazdy opancerzone nie będą w stanie regularnie dostarczać sprzętu do personelu wysuniętego na odległe pozycje na terytorium Ukrainy. Co również istotne – pogoda ma również mieć wpływ na ograniczenie użycia bezzałogowców .

Kożubenko zaznacza, że Rosjanie będą mieć problemy w Ukrainie ze względu na pogodę, jednak generalnie działania zbrojne będą kontynuowane. Odpowiada za to przede wszystkim piechota Federacji Rosyjskiej. Piechota będzie docierać do ukraińskich pozycji, ale może to robić wolniej. Agresor jednak się nie zatrzyma. – Dopóki Rosji nie zabraknie "mięsa do ataku", będą kontynuować uderzenia – podsumował Ukrainiec.