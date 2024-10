100 mln dolarów w kilka chwil. Tak Rosjanie stracili cenny sprzęt

Rosjanie mierzą się z kolejną poważną stratą. Według Sztabu Generalnego Ukrainy armia Putina straciła niezwykle cenny radar Niebo-M. Co więcej, Ukraińcy uważają, że jego zniszczenie tworzy "korytarz powietrzny" dla efektywnego wykorzystania ukraińskich pocisków manewrujących Storm Shadow i SCALP-EG.

Radar Niebo-M to zaawansowany system radarowy używany przez rosyjskie siły zbrojne, który pełni kluczową rolę w rosyjskiej obronie przeciwlotniczej. Urządzenie działa w trybie ukrytym, skanując horyzont w poszukiwaniu obiektów powietrznych. Jest to system zaawansowanej technologii, który wykorzystuje złożone algorytmy do wykrywania, śledzenia i przechwytywania celów aerodynamicznych i balistycznych.