Pokazali dowód. Tak wygląda ogromny problem Rosjan

Dowód tego, w jak fatalnym stanie są opony w rosyjskich pojazdach przedstawia użytkownik @PStyle0ne1 na platformie X (dawny Twitter). Uwagę na zdjęciu wojskowego Kamaza należącego do armii Federacji Rosyjskiej przykuwa istotny szczegół – opony na tylnej osi. Stan ogumienia może stanowić realne zagrożenie dla żołnierzy w pojeździe.

"To nie tylko problem z eksploatacją sprzętu, ale też zagrożenie dla życia kierowców" – czytamy w wątku na X. Podkreślić należy, że w przypadku wozów transportowych, zużyte ogumienie może nie tylko stanowić o niebezpieczeństwie dla załogi i przewożonych żołnierzy, ale też transportowanych towarów zagrożonych eksplozją.

Krytyczny problem z utrudnionym dostępem do nowych opon jest znany w Rosji przynajmniej od kilku miesięcy. Jeszcze w czerwcu br. internet obiegło zdjęcie opony ciężarówki, która była wykorzystywana przez ok. 40 tys. km i już po tym dystansie nie nadawała się do użytku, a jej wymianę zaplanowano dopiero na 52 tys. km.