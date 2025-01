Nowa broń Rosji. W zasięgu Iskander-1000 może znaleźć się Polska

Rosja planuje rozpocząć masową produkcję nowego systemu rakietowego Iskander-1000, co może zmienić układ sił w regionie, informuje serwis Bulgarian Military. System będzie posiadał zwiększony do 1000 km zasięg. Dzięki temu w zasięgu Kremla znajdzie się wiele celów w Europie Wschodniej i Środkowej. Co jeszcze wiadomo o Iskander-1000?