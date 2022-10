Dopiero wyjechały z fabryk. Rosja wysyła ciężko uzbrojone pojazdy typu MRAP

Historia pojazdu sięga 1997 roku, kiedy to rozpoczęto prace nad tanim w eksploatacji lekkim opancerzonym pojazdem terenowym, przeznaczonym do zadań patrolowych oraz eskortowych dla Federalnej Służby Granicznej. Jego seryjna produkcja ruszyła w 1999 roku i od tego czasu BPM-97 trafił też do wyposażenia Strategicznych Wojsk Rakietowych Rosji oraz licznych jednostkach specjalnych.