Rosjanie okopani w napromieniowanym, płonącym Czerwonym Lesie. Tak działa atomowy głuchy telefon

Wizja płonącego Czerwonego Lasu i unoszących się do atmosfery, radioaktywnych pyłów działa na wyobraźnię. Niepokój podsycają informacje, rozpowszechniane m.in. przez niektóre – także ukraińskie – profile w serwisach społecznościowych, cytowane następnie szeroko przez światowe media.

Dlatego, zamiast do opinii, warto odwołać się do jednoznacznych danych, dostarczanych m.in. przez polską Państwową Agencję Atomistyki. W chwili pisania tych słów ostatnie udostępnione dane pochodzą z godziny 20:00 27 marca i – jak wynika z sieci czujników – nie ma żadnego powodu do niepokoju.