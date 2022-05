Rosjanie popełnili duży błąd. Ich własne okopy eksplodowały

Tym razem wygląda na to, że rosyjskim żołnierzom nie chciało się napełniać worków z piaskiem potrzebnych do budowy okopów i zdecydowali się skorzystać z napełnionych już worków z pobliskiej hurtowni. Te były napełnione wybuchową saletrą amonową, co nie skończyło się dla Rosjan dobrze.

Jednakże sama saletra amonowa po dodaniu do niej paliwa może być wykorzystywana jako materiał wybuchowy tzw. ANFO, co pokazali amerykańscy farmerzy podczas wielkiego kryzysu lat 30. kiedy woleli wysadzić swoje farmy niż oddać je bankom.

Warto jednak zaznaczyć, że czysta saletra amonowa potrzebuje do wybuchu mocnego detonatora bądź przynajmniej dużego pożaru jak to było np. w libańskim Bejrucie, gdzie eksplozje około 3 tys. ton saletry amonowej wywołał pożar w pobliskim magazynie z fajerwerkami. Jeśli jednak uda się ją zdetonować, to skutki są opłakane, ponieważ to jeden z silniejszych ładunków wybuchowych.