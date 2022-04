Rosja wysłała swój najpotężniejszy okręt. Każdy może go wyśledzić

"Moskwa" jest jednym z krążowników rakietowych projektu 1164 (w kodzie NATO występuje on pod nazwą "Slava"). Serwis Naval News zwraca uwagę , że jednostka ta "imponuje rozmiarami i uzbrojeniem" oraz stanowi flagowy okręt Floty Czarnomorskiej. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Krążownik rakietowy "Moskwa" wszedł do służby w styczniu 1983 r. W tym miejscu należy wspomnieć, że oprócz tej jednostki w ramach projektu 1164 zbudowano jeszcze trzy inne okręty: "Marszał Ustinow", "Wariag" i "Ukraina". Ostatni z nich, jak pisaliśmy na łamach WP Tech , nigdy nie został ukończony ( w 2007 r. stopień jego gotowości szacowano na 96 procent).

Podobnie jak inne okręty projektu "Slava", krążownik "Moskwa" powstał głównie z myślą o atakowaniu lotniskowców. Ma to oczywisty wpływ na konstrukcję tej jednostki . Podstawę uzbrojenia okrętów tego typu stanowi 16 naddźwiękowych pocisków przeciwokrętowych. Pierwotnie używano pocisków P-500 Bazalt , ale obecnie stosuje się P-1000 Vulkan o większym zasięgu.

Jeśli chodzi o rozmiary "Moskwy", to odpowiadają one standardowej wielkości okrętów projektu "Slava". Jedtnoska ma 186,4 m długości i 20,8 m szerokości, a jej wyporność wynosi 12500 ton. "Moskwa" osiąga prędkość maksymalną 32 węzłów, czyli ok. 59 km/h.