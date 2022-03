Rosjanie chcieli zniszczyć zabytkowy krążownik. Nie był uzbrojony

– Chcę zaapelować do Rosjan: jeśli wy, kretyni, słyszycie mnie, to wiedzcie, że ten krążownik jest niedokończony, stoi tam od 30 lat i od dawna jest zdemilitaryzowany, cała broń została z niego usunięta. Nie wiedzieliśmy, co z nim począć i zamierzaliśmy tam zrobić muzeum – nie przebierał w słowach mer miasta Mikołajów Aleksander Sienkiewicz. Dodał, że Rosjanie ostatecznie trafili w hotel, ale uniknięto ofiar, gdyż w budynku nie było ludzi. Co wiemy o jednostce "Ukraina"?