Rosja wyprodukowała pierwsze torpedy Posejdon. To broń, którą Putin straszy świat

Na początku stycznia 2023 roku agencja TASS poinformowała o przeprowadzonych z powodzeniem próbach torped Posejdon. Niedługo później Rosjanie pochwalili się wyprodukowaniem pierwszej partii tej broni. To potężne torpedy, które – według rosyjskich deklaracji – mogą być wyposażone w głowice atomowe o mocy nawet 100 MT.

Rosyjski przekaz propagandowy został wówczas powtórzony przez część mediów. Co wiadomo o tej broni i jakie są jej możliwości?

Rosja nie ujawnia dokładnych danych nowej broni. Posejdon, znany wcześniej pod nazwą System-6, ma być napędzany miniaturowym reaktorem atomowym , co w teorii zapewnia mu ogromny (bliski nieograniczonemu) zasięg.

Imponująca ma być także prędkość torpedy, która ma rozpędzać się do nawet 100 węzłów, zachowując przy tym cechy stealth. W kontekście tak wyjątkowych możliwości warto pamiętać, że podawane przez Rosjan dane są niemożliwe do zweryfikowania i stanowią element wojny informacyjnej.

Rola ta przypadła w rosyjskiej flocie jednostce K-329 Biełgorod. To zmodyfikowany i zbudowany na razie w jednym egzemplarzu okręt projektu 949AM (przedstawicielem projektu 949A był m.in. zatopiony przed laty Kursk). Biełgorod wyróżnia się wyjątkową długością – 184-metrowy kadłub plasuje go pierwszym miejscu w klasyfikacji najdłuższych okrętów podwodnych .

Zmiany konstrukcyjne były konieczne ze względu na zadania tej jednostki – Biełgorod należy do tzw. okrętów specjalnego przeznaczenia, wyznaczonych m.in. do zadań dywersyjnych, współpracy z zaokrętowanymi na pokładzie oddziałami sił specjalnych, a – w tym przypadku – także do przenoszenia nowatorskiej broni jądrowej.