Gigant wszedł do służby. To rosyjski okręt atomowy

O ceremonii poinformowała na swojej stronie internetowej rosyjska stocznia Siewmasz (ros. Siewiernoje Maszynostroitielnoje Priedprijatije) w Siewierodwińsku. Oficjalna narracja przedstawia K-329 Biełgorod jako jednostkę badawczą przeznaczoną do "ekspedycji naukowych i operacji ratowniczych w najbardziej odległych obszarach Wszechoceanu". W istocie ma to być jednak największy okręt podwodny na świecie, zdolny do przenoszenia groźnych torped (a w zasadzie bezzałogowych pojazdów) Posejdon 2M39.

Wspomniana jednostka ma 184 m długości i ok. 18 ma szerokości. Tym samym jest to największy rosyjski okręt podwodny zbudowany w ciągu ostatnich trzech dekad. Po zanurzeniu wyporność K-329 Biełgorod wynosi blisko 23,9 tys. ton.

Posejdon ma 20 metrów długości, średnicę ok. 1,8 m i masę ok. 100 ton. Dron-torpeda może operować na głębokościach do jednego kilometra, a jego deklarowana prędkość maksymalna to 200 km/h. Zasięg Posejdona ma wynosić ok. 10 tys. kilometrów. Zadaniem tej broni są ataki na infrastrukturę przybrzeżną.