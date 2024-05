Rosja w strachu. W głębi kraju powstają wzmocnione hangary dla samolotów

Według źródeł ukraińskich pospiesznie wznoszone hangary mają zapewnić rosyjskim samolotom przetrwanie w przypadku ataku wykonanego pociskami ATACMS . Ma to być zabezpieczenie także przed dronami, które są przez Ukraińców regularnie używane do ataków na rosyjskie lotniska.

Analizujący tę sytuację Portal Obronny zauważa, że budowa hangarów to kolejny etap rosyjskich prób przeciwdziałania zagrożeniu , jakie stanowią ukraińskie drony czy – na krótszych dystansach – pociski rakietowe.

Z tego powodu Rosjanie uciekają się do dość desperackich działań, jak m.in. malowanie w pobliżu pasów startowych kształtów samolotów . Innym rodzajem zabezpieczeń jest obłożenie samolotów stertami opon , co ma chronić je przed atakami małych dronów i częściowo zabezpieczać przed odłamkami.

Ostatnie ukraińskie ataki, wymierzone w cele położone w głębi Rosji dowodzą, że rosyjskie obawy nie są bezpodstawne. Choć pociski ATACMS czy Storm Shadow mają zasięg ograniczony do ok. 300 km to Ukraińcy – używając dronów – są w stanie zaatakować cele położone w znacznie większej odległości. Aktualnym rekordem jest atak na pozahoryzontalny radar Woroneż-DM, zlokalizowany 1800 km od linii walk.