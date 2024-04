Prawda wyszła na jaw. Pomagają Ukrainie w tajemnicy

Pociski manewrujące Storm Shadow to jedna z najpotężniejszych broni, jaka trafia do Ukrainy w ramach wsparcia z Zachodu. Okazuje się, że Kijów otrzymuje ją nie tylko z Wielkiej Brytanii i Francji (bliźniacze SCALP-EG), ale również z Włoch, co do tej pory było ukrywane w tajemnicy. Przypominamy, jakie są najważniejsze cechy pocisków manewrujących Storm Shadow.