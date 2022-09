Rosja użyła irańskiej broni. Shahed 136 nad Odessą

Shahed 136 to irańskie drony kamikaze produkowane w Shahed Aviation IRGC . O ich specyfice niewiele wiadomo. Z dostępnych informacji wynika, że jest to amunicja krążąca (ang. loitering munition), która może formować tzw. rój. Podobne właściwości mają polskie drony Warmate. Urządzenia również mogą tworzyć rój, co w praktyce sprowadza się do możliwości jednoczesnego atakowania wielu celów lub jednego celu z kilku kierunków.