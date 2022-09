Polskie drony kamikaze dla Ukrainy. Litwini przekażą Warmate

Drony Warmate produkowane przez polskie przedsiębiorstwo WB Electronics to tzw. drony kamikaze, zaliczane do kategorii amunicji krążącej (ang. loitering munition). Chociaż wielokrotnie pisaliśmy o tym urządzeniu, warto przypomnieć jego najważniejsze charakterystyki. Ten wielozadaniowy bezzałogowiec w zależności od zastosowanej głowicy może wykonywać różne rodzaje misji, w tym misje rozpoznawcze oraz ukierunkowane na zniszczenie celu.

Jedną z takich misji szczegółowo opisał Łukasz Michalik . W jej trakcie Ukraińcy zaatakowali Rosjan w pobliżu Energodaru, w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Przy użyciu Warmate zniszczyli m.in. wyrzutnię pocisków niekierowanych BM-21 Grad. Do sieci trafiło nagranie pokazujące moment ataku. Podobnych materiałów nie brakuje, a sprzęt cieszy się sporym uznaniem Ukraińców.

Dron ma 1,6 metra rozpiętości i nieco ponad metr długości, a jego waga to blisko 6 kg. Według jego twórców jest łatwy w obsłudze i gotowy do użycia w mniej niż 5 minut. Posiada cichy napęd i statystycznie potwierdzoną dokładność trafienia w cel 1.5 CEP (ang. Circular Error Probable, jest to miara m.in. celności systemów uzbrojenia). Jego maksymalny czas lotu szacuje się na 60 minut, a zasięg na 30 km. Urządzenie ma prędkość operacyjną 80 km/h, a prędkość maksymalna wynosi 150 km/h. Dron może operować na pułapie 150 - 300 m.