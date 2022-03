Rosja dalej używa broni termobarycznej. Ukraińcy przejęli już kilka transportów

Bron termobaryczna stosowana przez Rosjan to szczególnie okrutny wynalazek, którego używanie na terenach zaludnionych jest zbrodnią wojenną. Jest to znacznie bardziej śmiercionośne uzbrojenie od amunicji kasetowej czy nawet fosforowej .

Ukraińscy żołnierze zdołali dotychczas unieszkodliwić przynajmniej dwa zestawy TOS-1 Buratino oraz dwa wozy zapatrzenia TZM-T wedle danych zebranych przez oryxspioenkop.com. Teraz to tego grona możemy dodać trzeci cel w postaci ciężarówki przewożącej pociski rakietowe systemu TOS-1A.

Zasada działania ładunków termobarycznych opiera się wykorzystaniu ładunku wybuchowego w formie aerozolu, a nie stałej jak to bywa w klasycznych ładunkach burzących. Ten jest pierwsze rozpylany na danym obszarze, a chwilę później detonowany, co powoduje zużycie w strefie zero całego tlenu oraz generowanie temperatury osiągającej nawet 3000 stopni Celsjusza.