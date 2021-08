Rewolucja w rolnictwie. Teraz wystarczy zdjęcie satelitarne

Projekt został zlecony przez Europejską Agencję Kosmiczną i ma na celu stworzenie systemu analizy gleby, który pozwoli na ocenienie jej bezpośrednio na podstawie zdjęć satelitarnych. Znacząco skróci to czas potrzebny do przeanalizowania gruntu, względem tradycyjnej metody, która wymaga pobrania próbek i przesłania ich do analizy. Czas niezbędny na wyniki badań miałby zostać skrócony z 3 tygodni do 4 dni.