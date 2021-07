Polacy boją się o swoje miejsca pracy. Co dalej z fabryką Volkswagena?

- Podzespoły do zabudowy w pojazdach elektrycznych są bardzo ważnymi i wartościowymi komponentami. Dlatego Volkswagen wiele z nich planuje produkować we własnym zakresie. Oznacza to, że procesy produkcyjne oraz nakład pracy potrzebny do tego w poszczególnych zakładach Volkswagena niekoniecznie będzie musiał być zredukowany.