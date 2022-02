Myśliwce MiG-29. Ukraina może otrzymać je od Unii Europejskiej

Jak wskazuje serwis The War Zone , używane przez Polskę, ale także Bułgarię i Słowację MiG-29 mogą zostać szybko przerzucone do odpierającej rosyjską inwazję Ukrainy. Redakcja zwraca przy tym uwagę, że typy samolotów przekazanych przez UE mają odpowiadać maszynom, które znajdują się w służbie ukraińskich sił powietrznych.

MiG-29 to samolot odrzutowy zaprojektowany w latach 70. w Związku Radzieckim. Myśliwiec był produkowany od 1983 r. – od tego czasu zbudowano ok. 1600 sztuk tych maszyn. Jest to tak zwany samolot frontowy, czyli stworzony z myślą o działaniach w pobliżu frontu i własnych sił zbrojnych. Myśliwiec może rozwijać prędkość do ok. 2445 km/h.