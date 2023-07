Rakietowy zestaw obrony wybrzeża Type 12. Strażnik niepodległości Japonii

Type 12 to opracowany w Japonii przez koncern Mitsubishi Heavy Industries pocisk przeciwokrętowy . Broń powstała jako rozwinięcie wcześniejszego systemu – pocisku przeciwokrętowego Type 88, który wszedł do służby w 1988 roku.

Typ 12 ma zasięg 200 km i może być wystrzeliwany z wyrzutni naziemnych montowanych na podwoziach kołowych. Pocisk ma ok. 5 m długości, waży 700 kg i ma 35 cm średnicy.

Obok wersji przeznaczonej dla jednostek obrony wybrzeża powstał także wariant morski, o zasięgu zwiększonym do 400 km, a także wersja wystrzeliwana z samolotów, której nosicielem są maszyny patrolowe Kawasaki P-1.

Choć pocisk Type 12 to bardzo nowoczesna broń, Japonia – już na etapie jej wdrażania – rozpoczęła prace modernizacyjne. Ich efektem jest wariant o układzie aerodynamicznym zbliżonym do amerykańskiego pocisku AGM-158 JASSM, o zmniejszonej skutecznej powierzchni odbicia i zasięgu wynoszącym co najmniej 900 km.